Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Принят федеральный закон, предотвращающий использование нотариата в схемах незаконных финансовых операций﻿
актуально в республике
Принят федеральный закон, предотвращающий использование нотариата в схемах незаконных финансовых операций﻿
иллюстрация: sevnotariat.ru

Принят федеральный закон, предотвращающий использование нотариата в схемах незаконных финансовых операций﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:40 25.07.2024

23 июля 2024 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором и третьем чтениях принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 591 и 911 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», разработанный Минюстом России.

Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств.

Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа путем направления запроса в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Узнайте больше:  Крымчанин-участник СВО побывал на программе «#СВОяМУЗЫКА» в Академии «Меганом»

Состав сведений, содержащихся в запросе, и форма ответа на запрос будут установлены приказом Минюста России по согласованию с Банком России.

Изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования указанных нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник: сайт Министерства юстиции Российской Федерации

Просмотры: 9

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Нотариальная палата Севастополя

Комментарии для сайта Cackle
Нотариальная палата Севастополя
Включайтесь в обсуждение:
<br>

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.