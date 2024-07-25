Принят федеральный закон, предотвращающий использование нотариата в схемах незаконных финансовых операций﻿

23 июля 2024 г. Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации во втором и третьем чтениях принят Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 591 и 911 Основ законодательства Российской Федерации о нотариате», разработанный Минюстом России.

Федеральным законом предусмотрено, что при совершении исполнительных надписей и удостоверении медиативных соглашений, связанных с неисполнением условий договора займа, нотариусу в обязательном порядке предоставляется выданный кредитной организацией документ, подтверждающий перечисление заемщику денежных средств.

Нотариус будет обязан проверить действительность такого документа путем направления запроса в кредитную организацию через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Состав сведений, содержащихся в запросе, и форма ответа на запрос будут установлены приказом Минюста России по согласованию с Банком России.

Изменения позволят обеспечить проверку реальности возникших обязательств, исключить случаи использования указанных нотариальных действий в противоправных целях и повысить эффективность национальной системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Источник: сайт Министерства юстиции Российской Федерации