Принят закон о «дачной амнистии» для домов на несколько семей и упрощении регистрации хозпостроек

Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях разработанный при участии Росреестра законопроект, который позволит оформить в собственность в упрощенном порядке хозяйственные постройки на земельных участках и дома, поделенные для проживания нескольких семей.

Закон условно разделен на два блока. В первом блоке речь идет о вспомогательных объектах, созданных до 1 января 2013 года. Это сараи, бани, погреба, летние кухни, колодцы, навесы и другие хозяйственные постройки, которые расположены на земельных участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и садоводства.

Сегодня многие вспомогательные объекты не зарегистрированы в том числе из-за временных и финансовых затрат граждан. В частности, для их оформления в настоящее время требуется выполнить кадастровые работы, подготовить декларацию об объекте и осуществить государственную регистрацию прав. Законопроект упростит процедуру, позволив оформить такие постройки на основании старых документов технической инвентаризации, за которые граждане уже когда-то заплатили. Например, это может быть технический паспорт домовладения, ранее выданный БТИ. На основании этого документа и документа о правах на землю у граждан возникнет право собственности в силу закона. А граждане сэкономят время и средства на кадастровых работах и уплате государственной пошлины. В этом принципиальная разница уже имеющегося и предложенного подходов, — сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

По его словам, нормы, изложенные в законопроекте, распространяют свое действие на те объекты, которые в нем перечислены. Если объект не входит в предложенный законопроектом перечень (например, коммерческий объект), воспользоваться предложенным механизмом не получится. Это также касается случаев, если у гражданина отсутствуют права на землю и если объект был признан самовольной постройкой (на нее право собственности не возникает).

Второй блок предлагает распространить упрощенный механизм оформления прав граждан на дома блокированной застройки, построенные до 14 мая 1998 года (до дня вступления в силу Градостроительного кодекса РФ от 7 мая 1998 г.) и земельные участки под ними. Воспользоваться новыми нормами можно будет в случае, если количество домов блокированной застройки в одном ряду не превышает двух.

Сегодня на территории 62 субъектов РФ расположено более 66 тысяч двухквартирных жилых домов (блокированной застройки), построенных в период до 1999 года, на которые отсутствуют правоустанавливающие документы. Проживающие в них граждане могут оформить свои права на эти дома и земельные участки под ними только в судебном порядке. Законопроект позволит защитить имущественные права граждан и обеспечить гражданский оборот таких объектов.

За собственниками квартир сохраняется право собственности на земельный участок под домом блокированной застройки, если сведения о таких блоках были внесены в ЕГРН в качестве квартир и земельный участок под таким домом образован до вступления в силу положений, предусмотренных законопроектом, — сообщает руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.

Напомним, что на сегодняшний день, чтобы оформить земельный участок под домом блокированной застройки, собственникам приходится обращаться в уполномоченный орган за предоставлением такого участка и проводить кадастровые работы для его образования. Законопроект исключит эту необходимость. У граждан сохранится право общей долевой собственности в случае, если раньше блоки были оформлены как квартиры, и им не понадобится приобретать такой земельный участок за плату в собственность или в аренду.

Закон о новых упрощениях вступит в силу после того, как будет одобрен Советом Федерации и подписан президентом.

источник: пресс-служба Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю

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