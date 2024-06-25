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Принят закон, устанавливающий процедуры легализации российских и иностранных документов
иллюстрация: sevnotariat.ru

Принят закон, устанавливающий процедуры легализации российских и иностранных документов

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:55 25.06.2024

Легализация официального документа предусматривает удостоверение подлинности подписи, полномочия лица, подписавшего документ, а также подлинности печати или штампа, которыми скреплен официальный документ. Отметкой о легализации документа является штамп, который проставляется на официальном документе либо на отдельном листе, скрепляемом с документом.

Полномочиями легализовывать официальные документы на территории РФ наделены теперь также территориальные органы МИД России.

Законом исключается возможность легализации документов в электронной форме.

Установлены процедуры истребования личных документов.

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Признан не действующим на территории РФ Закон СССР от 24 июня 1991 года N 2261-I «О порядке вывоза, пересылки и истребования личных документов советских и иностранных граждан и лиц без гражданства из СССР за границу».

Федеральный закон от 22.06.2024 N 145-ФЗ «О легализации российских и иностранных официальных документов и об истребовании личных документов»

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2025 года.

источник: КонсультантПлюс

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