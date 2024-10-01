Приоритет социальной политики Республики Крым — забота о пожилых гражданах

Сегодня особый праздник, когда мы говорим самые теплые слова нашим родителям, бабушкам и дедушкам – с благодарностью за любовь и заботу, помощь и понимание. Люди старшего поколения во все времена являлись источником мудрости, опыта и знаний. Вы бережно храните семейные традиции и передаете их молодому поколению, помогаете воспитывать внуков и правнуков. Ваш жизненный опыт заслуживает безграничного уважения и является примером для нас. Спасибо, что вы сохраняете активную жизненную позицию и бодрость духа! От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, счастья и благополучия. Пусть каждый ваш день будет согрет теплом и заботой, — говорится в поздравлении вице-премьера.

Сегодня в Крыму проживает 478 тысяч граждан старше трудоспособного возраста. 7,8 тысяч человек в возрасте 90 лет и старше. В текущем году отпраздновали свой вековой юбилей – 122 крымчанина (14 мужчин, 108 женщин). Большинство долгожителей проживают в гг. Симферополе, Ялте, Керчи и Евпатории.

Различные меры социальной поддержки получают 278 тысяч граждан пожилого возраста. Порядка 3 тысяч граждан старшего возраста ежегодно получают социальные услуги в стационарных учреждениях социального обслуживания, 15 тысяч – обслуживаются на дому, 20 тысяч – в полустационарной форме.

В 23 центрах социального обслуживания организована работа 268 клубов по интересам и кружков («Умелые руки», «Здоровье», «Любимая игра», «Альманахи», «Музыкальная гостиная», театр «Лик», школа духовного возрождения, кружки вязания и художественной вышивки и др.). Также реализуется технология социального обслуживания университет «третьего возраста», представляющая собой комплекс социальных и образовательных программ по различным направлениям: «Здоровый образ жизни», «Дачное и приусадебное хозяйство», «Компьютерные технологии», «Психология», «Культура и искусство», «Правовая грамотность», «Безопасность жизнедеятельности», «Иностранные языки», «Геронтология и гериатрия».

С 2023 года в Республике Крым реализуется система долговременного ухода. В рамках нее для 900 граждан пожилого возраста и инвалидов определён персональный помощник по уходу. До конца текущего года будет утверждена республиканская программа «Активное долголетие».

Елена Романовская подчеркнула, что одной из главных целей развития нашей страны до 2030 года, утвержденной Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, является увеличение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Для достижения этой цели будут созданы дополнительные условия по улучшению качества и продолжительной активной жизни граждан пожилого возраста в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

пресс-служба Правительства Крыма