Природоохранный прокурор выявил нарушения в деятельности рыбоводных хозяйств на востоке Крыма

Керченская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства при осуществлении деятельности по аквакультуре на востоке Крыма (на территории Ленинского района и города Судака).

Установлено, что рыбоводными хозяйствами при осуществлении деятельности в водоохранной зоне Черного моря допущено размещение отвалов грунта, захламление территории хозяйств строительными отходами. Кроме того, предприятиями не разработаны паспорта на отходы, не ведется их учет, источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух не поставлены на учет, не внесена плата на негативное воздействие на окружающую среду, – сообщили в прокуратуре.

По фактам выявленных нарушений природоохранным прокурором в адрес руководителей рыбоводных хозяйств внесено 7 представлений об устранении нарушений закона, ход и результаты рассмотрения которых находятся на контроле прокуратуры. Инициировано привлечение виновных лиц к административной ответственности.

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