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Пришла к финишу Единая лига Открытого чемпионата Симферопольского района по футболу-2024
фото: Федерация футбола Симферопольского района

Пришла к финишу Единая лига Открытого чемпионата Симферопольского района по футболу-2024

Опубликовал: КрымPRESS в Спорт 12:08 15.10.2024

В минувшее воскресенье финишировала Единая лига Открытого чемпионата Симферопольского района по футболу сезона-2024.

Из четырех ранее перенесенных матчей турнира, увы, состоялся только один, но и он, впрочем, никак не повлиял на итоговое расположение команд в турнирной таблице. Победителем Единой лиги, напомним, стала николаевская «Каламита-А2MED», которой вручен специальный кубок. Дипломами от ФФСР отмечены занявшие соответственно второе и третье места в турнире урожайновский «Арсенал» и симферопольский «Триад-SOAK». Лучшим бомбардиром Единой лиги стал Арсен Гафаров («Каламита-А2MED») – 18 голов. 15 забитых мячей на счету Антона Шевчука («Арсенал»), 14 – у Кирилла Мейлаха («Легион»), — сообщает «Крымский спорт»

По итогам соревнований в Единой лиге восемь лучших команд турнира сыграют в плей-офф высшего дивизиона, остальные шесть – в плей-офф первого (начиная с 1/4 финала, каждая стадия – из двух матчей, кроме финала и поединка за 3-4-е места).

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В четвертьфиналах высшей лиги 19-20 и 26-27 октября встретятся: «Каламита-А2MED» – «Саки», «Арсенал» – «Каштан», «Триад-SOAK» – «Легион» и «Симферопольское-Металлург» – Академия футбола Крыма. Стартовые поединки пройдут на полях команд, указанных в парах первыми.

В четвертьфиналах первого дивизиона в эти же сроки сразятся: «Александрия» – «Моди Юнайтед» и «Минприроды Крыма-Спартак» – «Черноморец». Поскольку УОР и «М-Сервис» снялись с соревнований, их соперники по 1/4 – соответственно «Фрегат» и «Дубки» – напрямую вышли в полуфинал турнира, в котором, кстати, сойдутся в очном противостоянии.

источник: «Крымский спорт»

 

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