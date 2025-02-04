Пришёл и украл. В Севастополе мужчина выкопал саженцы туи из городской клумбы и посадил у себя

Чтобы не тратиться на покупку саженцев для своего участка, мужчина решил забрать высаженные вдоль дороги деревья и посадить их перед своим домом.
Установлено, что по заказу городского учреждения с целью создания зеленых насаждений на клумбе вдоль дороги в Гагаринском районе были высажены 4 саженца можжевельника и 2 саженца восточной туи общей стоимостью более 9 тысяч рублей. Проезжая мимо на автомобиле, 40-летний местный житель заметил молодые деревья и решил забрать их себе, чтобы не тратиться на покупку новых. Припарковавшись недалеко, мужчина попросту выкопал саженцы из городской клумбы, загрузил их в багажник своего авто и отвез по месту жительства, где высадил перед домом, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.
Обнаружив отсутствие саженцев, 43-летний индивидуальный предприниматель, который выполнял заказ для городского учреждения, обратился за помощью в полицию.
Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району похититель деревьев был установлен и задержан, а украденное имущество возвращено владельцу. Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю
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