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Новости Республики
Пришёл и украл. В Севастополе мужчина выкопал саженцы туи из городской клумбы и посадил у себя
фото: pxhere.com

Пришёл и украл. В Севастополе мужчина выкопал саженцы туи из городской клумбы и посадил у себя

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:19 04.02.2025

Чтобы не тратиться на покупку саженцев для своего участка, мужчина решил забрать высаженные вдоль дороги деревья и посадить их перед своим домом.

Установлено, что по заказу городского учреждения с целью создания зеленых насаждений на клумбе вдоль дороги в Гагаринском районе были высажены 4 саженца можжевельника и 2 саженца восточной туи общей стоимостью более 9 тысяч рублей. Проезжая мимо на автомобиле, 40-летний местный житель заметил молодые деревья и решил забрать их себе, чтобы не тратиться на покупку новых. Припарковавшись недалеко, мужчина попросту выкопал саженцы из городской клумбы, загрузил их в багажник своего авто и отвез по месту жительства, где высадил перед домом, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.  

Обнаружив отсутствие саженцев, 43-летний индивидуальный предприниматель, который выполнял заказ для городского учреждения, обратился за помощью в полицию.

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Сотрудниками патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Гагаринскому району похититель деревьев был установлен и задержан, а украденное имущество возвращено владельцу. Отделом дознания в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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