Пришёл и украл. В Севастополе мужчина выкопал саженцы туи из городской клумбы и посадил у себя

Установлено, что по заказу городского учреждения с целью создания зеленых насаждений на клумбе вдоль дороги в Гагаринском районе были высажены 4 саженца можжевельника и 2 саженца восточной туи общей стоимостью более 9 тысяч рублей. Проезжая мимо на автомобиле, 40-летний местный житель заметил молодые деревья и решил забрать их себе, чтобы не тратиться на покупку новых. Припарковавшись недалеко, мужчина попросту выкопал саженцы из городской клумбы, загрузил их в багажник своего авто и отвез по месту жительства, где высадил перед домом, — озвучили детали дела в пресс-службе УМВД России в Севастополе.