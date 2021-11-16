Привитые или переболевшие коронавирусом могут не уходить на изоляцию после контакта с больными

Граждане, переболевшие коронавирусом или прошедшие полный курс вакцинации в течение последних шести месяцев, смогут не уходить на самоизоляцию после контакта с больными при условии отсутствия симптомов заболевания. Соответствующее постановление главного санитарного врача РФ опубликовано во вторник на официальном Интернет-портале правовой информации.

Изоляции не подлежат лица, прошедшие полный курс вакцинации против COVID-19 в течение последних шести месяцев, и лица, переболевшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, при отсутствии у них симптомов заболевания, — говорится в документе.

Кроме того, исследование на коронавирусную инфекцию следует проводить на 10-12 день после контакта с больным, следует из постановления. «Отбор материала для лабораторного исследования должен проводиться на 10-12 день со дня последнего контакта с больным COVID-19», — говорится в документе.

Постановление вступит в силу 17 ноября.