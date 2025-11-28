Прямо сейчас:
Новости Республики
Признание Крыма и Донбасса территорией РФ станет темой переговоров с США - Владимир Путин
фото: скрин видео © ТАСС/ Ruptly

Признание Крыма и Донбасса территорией РФ станет темой переговоров с США — Владимир Путин

10:52 28.11.2025

Юридическое признание Крыма и Донбасса территорией России должно стать предметом переговоров Москвы и Вашингтона. На это указал президент РФ Владимир Путин, комментируя журналистам положение о только фактическом признании за Россией этих территорий в «мирном плане» США.

Это и должно быть предметом переговоров с американской стороной, — отметил глава государства. — Это один из ключевых моментов, да.

Согласно плану, содержание которого стало известно западным СМИ, США и другие страны должны будут признать суверенитет России над Крымом, Донбассом и другими территориями, от которых придется отказаться Украине. Взамен Киев получит американские и европейские гарантии безопасности. В районах, из которых будут выведены украинские войска, предполагается создать демилитаризованную зону.

Как утверждает портал Axios со ссылкой на американского чиновника, линия соприкосновения сторон конфликта в Херсонской и Запорожской областях будет заморожена, а России придется вернуть Украине некоторые районы. Украинская армия будет существенно сокращена и лишится вооружений большой дальности. На территории страны запретят размещение иностранных войск, а русский язык должен будет стать государственным. Как сообщило агентство Bloomberg, новый план США предусматривает также отмену санкций в отношении России.

источник: ТАСС

Просмотры: 19

С тегами:

