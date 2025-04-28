Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер.

Глава МИД России также отметил, что на повестке дня стоят задачи демилитаризации и денацификации Украины, отмены санкций, судебных исков и ордеров на арест, возвращения замороженных на Западе российских активов.

Мы также будем добиваться надежных гарантий безопасности Российской Федерации от угроз, которые создаются враждебной деятельностью НАТО, Евросоюза и их отдельных государств-членов на наших западных границах, — добавил министр.

Лавров также напомнил, что невступление Киева в НАТО, подтверждение им своего нейтрального и внеблокового статуса является «одной из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности России урегулирования украинского кризиса».

Вторая основа – это преодоление последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года неонацистского режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского – языка, СМИ, культуры, традиций, канонического православия, уточнил глава дипведомства.

При этом он подчеркнул, что для возобновления переговоров между РФ и Украиной требуется отмена со стороны Киева запрета на эти переговоры, который ранее ввел Владимир Зеленский.

Лавров указал, что Россия остается открытой для переговоров, но «мяч» не на стороне Москвы. По его словам, пока Киев не демонстрирует договороспособность, и это подтверждается тем, что ВСУ не смогли соблюсти ни 30-дневный мораторий на удары по энергетическим объектам, ни 30-часовое пасхальное перемирие.

Режим Зеленского показал отсутствие политической воли к миру и нежелание отказаться от продолжения войны, которая поддерживается русофобски настроенными кругами ряда стран Евросоюза, прежде всего, Франции и Германии, а также Британии», — отметил глава МИД России.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что Крым останется в составе России в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине. Глава киевского режима Владимир Зеленский, по словам Трампа, это понимает.