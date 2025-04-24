Как отметил Сакс, «Крым должен стать самой легкой уступкой для Зеленского». В качестве аргументов в поддержку своей точки зрения он заявил, что последние десять лет Крым живет под российской юрисдикцией, являясь российским регионом.

Кроме того, Сакс, ссылаясь на данные западных опросов, отметил, что полуостров в большинстве своем населяют этнические русские, которые поддерживают политику Москвы и хотят быть частью России.

Также по мнению американского политика, Киев не сможет вернуть полуостров военным путем, что наглядно продемонстрировало провальное контрнаступление летом 2023-го.

Если Зеленский не согласен пойти на эту уступку (признание Крыма российским регионом – ред.) – он не уступит ничего, поэтому сделка с ним невозможна. Госсекретарь прав, что умывает руки, – написал Сакс.

Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на источники писало, что США на встрече по урегулированию украинского конфликта в Лондоне собирались предложить европейским странам и Украине признать Крым российским, при этом союзники киевского режима надеялись в обмен получить гарантии безопасности для Украины.

Глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью изданию заявил, что Киев юридически не признает Крым российским.

Трамп в ответ обрушился с критикой на Зеленского, заявив, что его слова относительно Крыма вредят мирным переговорам с Россией. По словам американского лидера, ситуация на Украине плачевна, Зеленскому необходимо либо заключить мир, либо он потеряет всю страну уже через три года.

При этом сам президент США уклонился от ответа, когда его спросили о возможности признания Крыма частью РФ.

источник: РИА Новости Крым