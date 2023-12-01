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Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Животные Крыма 22:16 01.12.2023

Про кота Мостика и кота Владыку в Крыму знают многие. Но мурчащие талисманы есть в сотнях учреждений и фирм, они создают настроение на предприятиях, в магазинах, мяучат в редакциях и умываются на подоконниках в «кабинетах власти», ловят грызунов на базах и складах, просто заходят в гости, чтобы подкрепиться и потереться. Ласковые, но самостоятельные, послушные и шкодники, гуляющие сами по себе и свернувшиеся клубочком у батареи. Их Величества Кошачьи… Вот и в администрации Симферополя есть свой супер-работник – кот Филимон.

Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

Пушистый» талисман и помощник администрации Симферополя кот-чиновник Филимон Филимонович Пчёлкин (по ссылке – да-да, это его страница ВКонтакте, оттуда, кстати, и фото).

Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

Филимон — наш символ и талисман. Он каждое утро встречает сотрудников и посетителей администрации у двери. Его здесь любят, ценят и ухаживают за ним. Конечно, кот принимает участие и в совещаниях, и в мероприятиях, которые проводятся у нас. Правда, почти всегда на них он спит, видимо, ему не очень интересно, — шутит глава городской администрации Симферополя Михаил Афанасьев, рассказывая про кота-чиновника.

Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

По словам Афанасьева, Филимон – настоящий трудоголик. И просто хороший друг.

Про кота Филимона. Не знаете такого? А ведь это уважаемый работник администрации Симферополя

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