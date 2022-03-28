Про воду в Крыму сегодня только хорошие новости. И водохранилища полны, и Северо-Крымский канал в порядке

Северо-Крымский канал заполнился днепровской водой. Об этом в эфире « Радио Крым » сообщил заместитель председателя Госкомводхоза РК Альберт Кангиев. По его словам канал заполнен полностью.

Сегодня вода не только на первой насосной станции, сегодня водой заполнен весь Северо-Крымский канал, весь под напором, — рассказал Кангиев.

Мало того, почти все крымские водохранилища заполнены больше чем на 80%. Исключение — Тайганское, которое заполнено на 35%.

Симферопольское водохранилище наполнено сегодня на 87% – 31,4 миллиона кубометров. Интересная ситуация по Партизанскому водохранилищу, которое питает южный берег – 29,5 миллиона кубометров, 86% наполнения. Белогорское и Тайганское водохранилища, которые работают на обеспечение восточного Крыма, Белогорское – 19,5 миллиона кубометров, 84% наполнения, Тайганское – почти 35% наполненности, — уточнил Кангиев.

А вот инфраструктуре Межводного водохранилища требуется ремонт.

Это тот водовод и насосы, которые расположены в Сакском районе и питают Межгорное водохранилище. Это серьёзное сооружение большого диаметра, которое восемь лет простояло без воды. Надо понимать, что уплотнительные резинки, соединяющие конструкцию, плюс естественная ржавчина, которая разъедает металл, дадут показания. Сейчас проводятся работы по насосному хозяйству, изыскиваются ресурсы для того, чтобы оплачивать электроэнергию, которая будет расходоваться на эти цели. Как только мы пустим воду, все огрехи, которые надо будет устранять, проявят себя, — сообщил зампредседателя Госкомводхоза РК.

Он отметил, что нужно будет отремонтировать хлораторную и фильтрационную станции, а также водовод для подачи воды в населенные пункты.

Тем временем, Симферополь на 90% вернулся на потребление воды не из артезианских источников, а водохранилищ. Справедливости ради, город никогда и не зависел от воды именно из Северо-Крымского канала. Зато сельхозпроизводители полуострова новости о днепровской воде воспринимают с оптимизмом.

По информации Госкомводхоза РК, около 130 водопользователей изъявили желание осуществлять полив сельскохозяйственных культур днепровской водой от оросительных систем Северо-Крымского канала в 2022 году. Физическая площадь намерений полива составляет 19,8 тысячи гектаров.

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