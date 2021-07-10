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Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:14 10.07.2021

Сегодня в Саках открылось рабочее движение на пятикилометровом участке трассы «Симферополь – Евпатория». Дорога от села Орехово теперь четырёхголосная. Новый участок должен убрать привычные летние пробки в Саках и значительно сократить время в пути до Евпатории.

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Как отметил вице-премьер крымского правительства Евгений Кабанов, работы еще продолжаются – на завершающей стадии находятся работы по благоустройству территории и установке элементов освещения. На всем протяжении участка капитального ремонта выполнены работы по устройству «дорожной одежды».

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Завершены работы по строительству железобетонной водопропускной трубы, для этого были выполнены работы по устройству временной объездной дороги. Продолжаются работы по установке элементов обустройства, устройству освещения и работы по благоустройству территории. В любом случае строители АО «ЦДС» постарались и завершили основные работы досрочно.

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Строительная длина участка составляет 5 км, из них порядка 3 км попало в статус текущего ремонта, 2 км – с расширением и добавлением двух полос. Ежесуточно по этому участку проезжает около 10 тыс. машин, можно уже сказать, что пропускная способность этого участка значительно увеличится. Стоимость ремонта составляет более 300 млн. рублей. Глава Республики в прошлом году поставил задачу отремонтировать дорогу к летнему сезону. Благодаря стараниям строителей, работе в несколько смен, данный участок дороги был отремонтирован за 4,5 месяца вместо нормативных 8 месяцев, — рассказал Евгений Кабанов.

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

По словам вице-премьера, претензий к качеству выполнения работ нет. Так как это рабочее движение, еще будут устанавливаться знаки, наноситься разметка. А впереди – расширение всей трассы «Симферополь – Евпатория».

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Первый участок Симферополь – Скворцово будет сдан в августе-сентябре этого года, его готовность 98%; строительство второго участка Скворцово – Евпатория будет начато в конце текущего года с предварительным сроком сдачи объекта в эксплуатацию – конец 2023 – начало 2024 года, что даст возможность добраться от столицы до курортного города за 35-40 минут. Все мероприятия проходят в рамках ФЦП, стоимость выполнения работ составит более 30 млрд рублей, — подытожил вице-премьер.

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Насколько расширение трассы поможет убрать ставшие притчей во языцех пробку в Саках покажет июльский и августовский трафик. Злые языки уверяют: дело не в ширине дороги, а в серии светофоров на городском участке Евпаторийской трассы.

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

Пробка в Саках, давай, до свидания? Открыто рабочее движение на сакском участке трассы на Евпаторию

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