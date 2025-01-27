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Продажа домов в Турции
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Продажа домов в Турции

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в мире 19:52 27.01.2025

Виллы и особняки занимают особую нишу на рынке недвижимости Турции. Это элитное жилье с собственным садом, бассейном и придомовой территорией, которое сочетает повышенную комфортность и высокое качество строительства. Купить дом в Турции мечтают многие, ведь такое приобретение обеспечивает приватное проживание и гарантирует немалую выгоду от инвестиций. В чем особенности турецких вилл, сколько стоит жилье и каковы его преимущества — расскажем в статье.

Особенности частных домов в Турции

Турецкие виллы представляют собой комфортные особняки, которые могут располагаться прямо у моря или ближе к горам. Планировка обычно включает в себя не менее двух спален, террасу или балкон, несколько санузлов. При каждом здании имеется собственная придомовая территория, где предусмотрены место под автомобиль, сад или прогулочная зона.

Продажа домов в Турции

На турецком рынке недвижимости предлагаются два типа вилл:

  • Отдельно стоящие — отличаются изолированным расположением и строятся на значительном удалении от других зданий. Обеспечивают приватность, но все вопросы по обслуживанию дома собственник решает самостоятельно.

  • В составе комплексов вилл — располагаются на одном земельном участке с другими домами и имеют схожую архитектуру. В составе комплексов могут находиться общие бассейны, игровые и спортивные площадки, зоны для барбекю. Обслуживанием объектов занимается управляющая компания.

Частные дома можно найти как в мегаполисах Турции, так и на морских курортах. Однако нужно учитывать, что ритм жизни в разных населенных пунктах существенно различается. К примеру, в Стамбуле и Анталии царит оживленная деловая атмосфера. Если купить дом в Алании у моря, можно рассчитывать на более размеренное и спокойное проживание.

Продажа домов в Турции

Цены на турецкие виллы

Продажа домов в Турции недорого – это реальность. На местном рынке недвижимости представлены виллы в разных ценовых категориях, в том числе компактные и относительно доступные варианты жилья.

В среднем стоимость дома от застройщика в 2025 году начинается от 180 000 €. Как правило, это объекты в составе комплекса вилл, которые имеют небольшую площадь и передаются собственникам без меблировки. Готовые дома с отдельным расположением могут стоить 300 000 € и выше.

Цены на частную недвижимость зависят от множества факторов:

  • местоположение (более дорогостоящие варианты находятся у моря);

  • расстояние до пляжей;

  • площадь дома и земельного участка;

  • год строительства;

  • близость к городской инфраструктуре;

  • наличие удобств — бассейна, парковки;

  • качество внутренней отделки.

Ознакомиться с ценами на дома можно в каталоге риелторской компании. В базе недвижимости агентств представлен большой выбор как бюджетных, так и элитных вариантов, которые удовлетворяют запросам разных покупателей.

Продажа домов в Турции

Преимущества покупки частного дома в Турции

Продажа домов в Турции — востребованная услуга среди местных жителей и иностранных инвесторов. Популярность особняков и вилл объясняется множеством преимуществ:

  • Высокий уровень строительства. Современные дома строятся по передовым технологиям, с применением экологически чистых и качественных материалов. Во внутренней отделке используются натуральный камень, древесина, мрамор, керамические покрытия.

  • Доступные цены на недвижимость. Стоимость вилл в Турции заметно ниже, чем цены на дома с аналогичными характеристиками в других странах Европы.

  • Благоустройство и собственная территория. Купить недвижимость можно полностью подготовленным к проживанию. Виллы часто предлагаются с готовой отделкой и установленными «Умный дом». Вместе с жильем покупатели получают собственный участок, где можно гулять, заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе.

  • Выгода от капиталовложений. Благодаря приобретению виллы можно сохранить и даже приумножить капитал. Особенно привлекательной с точки зрения инвестирования считается продажа домов в Турции у моря, которые можно сдавать туристам и получать хороший доход.

  • Возможность оформить ВНЖ за инвестиции. Виллы часто покупают иностранные инвесторы, планирующие легализоваться в Турции. Суммы, которую просят за дома и особняки, обычно достаточно для получения вида на жительство по упрощенной схеме.

Если вы ищете добротные и качественные дома в Алании на берегу моря, обращайтесь в агентство недвижимости. Компании гарантирует покупателям лучшие цены на жилье и обеспечивает юридическую чистоту сделки. Индивидуальный подход, профессиональное сопровождение на каждом этапе покупки, услуги послепродажного сервиса — те преимущества сотрудничества с риелтором, которые сделают ваше приобретение максимально выгодным и безопасным.

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