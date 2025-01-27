Виллы и особняки занимают особую нишу на рынке недвижимости Турции. Это элитное жилье с собственным садом, бассейном и придомовой территорией, которое сочетает повышенную комфортность и высокое качество строительства. Купить дом в Турции мечтают многие, ведь такое приобретение обеспечивает приватное проживание и гарантирует немалую выгоду от инвестиций. В чем особенности турецких вилл, сколько стоит жилье и каковы его преимущества — расскажем в статье.

Особенности частных домов в Турции

Турецкие виллы представляют собой комфортные особняки, которые могут располагаться прямо у моря или ближе к горам. Планировка обычно включает в себя не менее двух спален, террасу или балкон, несколько санузлов. При каждом здании имеется собственная придомовая территория, где предусмотрены место под автомобиль, сад или прогулочная зона.

На турецком рынке недвижимости предлагаются два типа вилл:

Отдельно стоящие — отличаются изолированным расположением и строятся на значительном удалении от других зданий. Обеспечивают приватность, но все вопросы по обслуживанию дома собственник решает самостоятельно.

В составе комплексов вилл — располагаются на одном земельном участке с другими домами и имеют схожую архитектуру. В составе комплексов могут находиться общие бассейны, игровые и спортивные площадки, зоны для барбекю. Обслуживанием объектов занимается управляющая компания.

Частные дома можно найти как в мегаполисах Турции, так и на морских курортах. Однако нужно учитывать, что ритм жизни в разных населенных пунктах существенно различается. К примеру, в Стамбуле и Анталии царит оживленная деловая атмосфера. Если купить дом в Алании у моря, можно рассчитывать на более размеренное и спокойное проживание.

Цены на турецкие виллы

Продажа домов в Турции недорого – это реальность. На местном рынке недвижимости представлены виллы в разных ценовых категориях, в том числе компактные и относительно доступные варианты жилья.

В среднем стоимость дома от застройщика в 2025 году начинается от 180 000 €. Как правило, это объекты в составе комплекса вилл, которые имеют небольшую площадь и передаются собственникам без меблировки. Готовые дома с отдельным расположением могут стоить 300 000 € и выше.

Цены на частную недвижимость зависят от множества факторов:

местоположение (более дорогостоящие варианты находятся у моря);

расстояние до пляжей;

площадь дома и земельного участка;

год строительства;

близость к городской инфраструктуре;

наличие удобств — бассейна, парковки;

качество внутренней отделки.

Ознакомиться с ценами на дома можно в каталоге риелторской компании. В базе недвижимости агентств представлен большой выбор как бюджетных, так и элитных вариантов, которые удовлетворяют запросам разных покупателей.

Преимущества покупки частного дома в Турции

Продажа домов в Турции — востребованная услуга среди местных жителей и иностранных инвесторов. Популярность особняков и вилл объясняется множеством преимуществ:

Высокий уровень строительства. Современные дома строятся по передовым технологиям, с применением экологически чистых и качественных материалов. Во внутренней отделке используются натуральный камень, древесина, мрамор, керамические покрытия.

Доступные цены на недвижимость. Стоимость вилл в Турции заметно ниже, чем цены на дома с аналогичными характеристиками в других странах Европы.

Благоустройство и собственная территория. Купить недвижимость можно полностью подготовленным к проживанию. Виллы часто предлагаются с готовой отделкой и установленными «Умный дом». Вместе с жильем покупатели получают собственный участок, где можно гулять, заниматься спортом, проводить время на свежем воздухе.

Выгода от капиталовложений. Благодаря приобретению виллы можно сохранить и даже приумножить капитал. Особенно привлекательной с точки зрения инвестирования считается продажа домов в Турции у моря, которые можно сдавать туристам и получать хороший доход.

Возможность оформить ВНЖ за инвестиции. Виллы часто покупают иностранные инвесторы, планирующие легализоваться в Турции. Суммы, которую просят за дома и особняки, обычно достаточно для получения вида на жительство по упрощенной схеме.

Если вы ищете добротные и качественные дома в Алании на берегу моря, обращайтесь в агентство недвижимости. Компании гарантирует покупателям лучшие цены на жилье и обеспечивает юридическую чистоту сделки. Индивидуальный подход, профессиональное сопровождение на каждом этапе покупки, услуги послепродажного сервиса — те преимущества сотрудничества с риелтором, которые сделают ваше приобретение максимально выгодным и безопасным.

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