Продлен беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг

Гражданам не придётся подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), срок предоставления которых истекает до 1 апреля 2021 года. Соответствующее Постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Обычно субсидии на оплату ЖКУ выдаются гражданам на шесть месяцев. Для продления выплаты на следующие полгода необходимо заново подавать заявление и документы, подтверждающие нуждаемость.

Из‑за коронавируса ограничение в сроках было снято до 31 декабря, выплата продлевалась автоматически. Теперь эта мера пролонгируется до 1 апреля. То есть граждане, у которых срок предоставления субсидии истекает в период с 1 января по 1 апреля 2021 года, смогут получить господдержку в прежнем размере на последующие шесть месяцев без подачи заявлений и документов. Решение о продлении такого порядка принято по поручению Президента.

Право на получение субсидии имеют граждане, у которых ежемесячно на оплату ЖКУ уходит больше определённой доли дохода. Каждый регион устанавливает эту норму самостоятельно.