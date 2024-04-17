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Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих крымчан
фото: pikist.com

Продлить отдых на майские отпусками и отгулами планируют 12% работающих крымчан

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:34 17.04.2024

В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Взять отпуск на дни, которые попадают между выходными и праздничными, чтобы отдыхать дольше, собираются 12% крымчан. 59% горожан не будут уходить в отпуск в это время, 16% опрошенных работают по сменному графику, 13% до сих пор не определились с планами. Планами уйти в отпуск между майскими чуть чаще делились горожане старше 45 лет, — отмечают в пресс-службе сервиса. 

Респонденты с зарплатой от 50 до 100 тысяч рублей в месяц собираются брать отпуска и отгулы реже как тех, кто зарабатывает меньше, так и тех, кто зарабатывает больше.

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