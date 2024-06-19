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Продолжается сбор заявок на конкурс лекторов от общества «Знание». Севастопольцев зовут к участию
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Продолжается сбор заявок на конкурс лекторов от общества «Знание». Севастопольцев зовут к участию

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 10:47 19.06.2024

На Всероссийский конкурс Знание.Лектор – 2024 от Севастополя подано 74 заявки. Конкурс просветителей собрал уже 14 тысяч заявок из всех регионов страны. Регистрация для взрослых и студентов продлена до 7 июля.

За звание лучшего лектора страны поборются 74 просветителя Севастополя – это пятое место по Южному федеральному округу. Десятку лидеров заявочной кампании на текущий момент составляют Москва, Санкт-Петербург, Донецкая Народная Республика, Тверская область, Московская область, Краснодарский край, Саратовская область, Свердловская область, Луганская Народная Республика и Челябинская область.

Мы в обществе «Знание» считаем важным, чтобы у граждан России была возможность самореализовываться, проявлять свои навыки и таланты. Поэтому, увидев большой интерес аудитории к нашему конкурсу, мы решили продлить срок регистрации для взрослых и студентов. А школьники сегодня подают свои последние заявки, чтобы успеть на осеннюю смену в «Артеке». Нам очень приятно, что даже в самый напряжённый период учебного года 4 700 ребят воспользовались уникальным шансом и присоединились к конкурсу, чтобы стать просветителями. Мы уже изучаем их видеовизитки и видим огромное желание делиться знаниями, помогать развиваться другим. С нетерпением ждём участников конкурса в нашем сообществе лекторов, будем вместе укреплять интеллектуальный потенциал России. Пусть победят сильнейшие! — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя генерального директора Российского общества «Знание» Максима Древаль.

Участники Знание.Лектор – 2024 получат шанс попасть в региональные команды лекторов общества «Знание» и выступать на местных просветительских мероприятиях. 50 победителей среди взрослых и студентов получат по 250 тысяч рублей на продвижение своего просветительского контента.

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Конкурсанты также могут получить партнёрские призы, выполняя задания от сервиса «Другое Дело». Рейтинг будет доступен в специальных лидербордах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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