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Продолжается строительство объездной, которая свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом

Продолжается строительство объездной, которая свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 20:18 18.02.2024

Продолжается строительство юго-восточного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» с дорогой на Южный берег Крыма в обход поселков Добровской долины. Накануне ход работ на объекте провели премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Продолжается строительство объездной, которая свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма

Проект реализуется в два этапа:

— 1-й – участок 15,8 км от трассы «Таврида» у села Донское до села Заречное,

— 2-й – участок трассы протяженностью 9,4 км через село Заречное до выезда из села Перевальное.

Новая четырехполосная дорога протяженностью 25,2 км будет соответствовать категории 1В с расчетной скоростью движения до 100 км/ч. Реализация проекта позволит разгрузить улицы крымской столицы от транзитного транспорта и перераспределить транспортные потоки от «Тавриды» в направлении Алушты, — сообщил Юрий Гоцанюк.

Продолжается строительство объездной, которая свяжет трассу «Таврида» с Южным берегом Крыма

Глава республиканского Совмина, также рассказал, что вдоль обочин новой трассы появятся шумозащитные экраны, на участке обхода — две эстакады и два путепровода. Также в рамках второго этапа построят трансформаторные подстанции, локальные очистные сооружения, площадки под размещение вышек сотовой связи.

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Фото со страницы ВКонтакте Ю.Гоцанюка.

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