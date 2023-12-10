На очередном совещании проверил работу муниципальных комиссий по определению ущерба после чрезвычайной ситуации. Продолжаются работы по ликвидации ЧС, связанной с прохождением опасных метеоявлений.
Граждане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, могут получить материальную помощь. Указом Главы Республики Крым от 29 ноября 2023 года № 275-У граждане, пострадавшие во время ЧС в Крыму, имеют право на финансовую помощь от государства. Подать заявление на получение выплат можно на портале Госуслуг. Для этого гражданам потребуется подтвержденная учетная запись. В случае принятия положительного решения, выплаты поступят на указанный гражданами счёт или почтовым переводом в течение 15 календарных дней с даты их назначения. Более подробную информацию о видах компенсаций и социальных гарантий, который положены пострадавшим от ЧС, можно узнать на портале Госуслуг, — цитирует пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым Юрия Гоцанюка.
По информации Крымского управления по гидрометеорологии 9 декабря облачно с прояснениями. Дождь. Ночью и утром туман. Ветер северо-восточный 7-12 м/с, местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +8…+10°.
10 декабря: переменная облачность. Ночью дождь, днем местами дождь. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5°, днем +6…+8°.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
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