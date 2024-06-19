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Продолжаются работы по строительству крупного водоочистного сооружения в Красноперекопске

Продолжаются работы по строительству крупного водоочистного сооружения в Красноперекопске

Опубликовал: CrimeaPRESS в ЖКХ Крыма 18:21 19.06.2024

Продолжаются работы по строительству крупного водоочистного сооружения «Красноперекопский ВОС» в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта России «Жильё и городская среда»

Специалистами подрядной организации завершены основные подготовительные и земляные работы, ведутся работы по устройству фундаментов зданий и сооружений, армирование фундаментной плиты резервуара, заказано технологическое оборудование.

В настоящее время прокладываются траншеи для трубопроводов и камер переключения, монтируются металлоконструкции и опалубки станции водоподготовки, опалубки конструкций резервуаров чистой и исходной воды, прокладывается трубопровод глубоководного выпуска, — сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.

Планируемый срок завершения строительства объекта и ввод в эксплуатацию — до конца 2024 года. Проектная мощность ВОС — 15 тыс. кубометров в сутки.

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Результатом реализации данного объекта будет улучшение качества подаваемой воды для Красноперекопска и Красноперекопского района.

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