Продолжаются работы по строительству крупного водоочистного сооружения в Красноперекопске

Продолжаются работы по строительству крупного водоочистного сооружения «Красноперекопский ВОС» в рамках регионального проекта «Чистая вода», входящего в состав национального проекта России «Жильё и городская среда»

Специалистами подрядной организации завершены основные подготовительные и земляные работы, ведутся работы по устройству фундаментов зданий и сооружений, армирование фундаментной плиты резервуара, заказано технологическое оборудование. В настоящее время прокладываются траншеи для трубопроводов и камер переключения, монтируются металлоконструкции и опалубки станции водоподготовки, опалубки конструкций резервуаров чистой и исходной воды, прокладывается трубопровод глубоководного выпуска, — сообщили в министерстве ЖКХ Крыма.

Планируемый срок завершения строительства объекта и ввод в эксплуатацию — до конца 2024 года. Проектная мощность ВОС — 15 тыс. кубометров в сутки.

Результатом реализации данного объекта будет улучшение качества подаваемой воды для Красноперекопска и Красноперекопского района.