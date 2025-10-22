«Продолжительная и активная жизнь»: крымские Центры здоровья дооснащены медицинским оборудованием

В рамках регионального проекта «Здоровье для каждого» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» в учреждения поставлено 50 единиц оборудования общей стоимостью 3,33 млн руб. Приобретены биоэлектрические анализаторы состава тела, системы мониторинга глюкозы, анализаторы газов в выдыхаемом воздухе, аппараты для измерения давления, спирометры, ростомеры, весы.

Напомним, что в Центрах здоровья можно пройти обследование с целью выявления факторов риска развития заболеваний и оценки функциональных и адаптивных резервов организма. Здесь можно получить индивидуальные консультации по вопросам ведения здорового образа жизни, включая рекомендации по рациональному питанию, двигательной активности, режиму сна, психогигиене и управлению стрессом, профилактике факторов риска развития заболеваний.

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК