«Продолжительная и активная жизнь» в 2025 году: Крым выполнил все целевые показатели нацпроекта

Республика Крым вошла в число 15 субъектов, обеспечивших 100% выполнение целевых показателей национального проекта «Продолжительная и активная жизнь» по итогам 2025 года. Перечень регионов – лидеров в ходе расширенного заседания коллегии Минздрава России озвучила Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Татьяна Голикова.
Министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров на своих официальных страницах в социальных сетях рассказал о ключевых итогах реализации нацпроекта в Крыму за прошлый год.
Завершено строительство двух поликлиник, 35 врачебных амбулаторий, 33 фельдшерско-акушерских пунктов, приобретено 46 автомобилей для 18 городских и районных больниц, а также 51 единица оборудования для двух медучреждений первичного звена, — сообщил министр.
В шесть медицинских организаций региона поставлено 212 единиц оборудования для медицинской реабилитации.
Созданы 9 центров здоровья, где можно пройти комплексное обследование состояния здоровья. В 4 центра закуплено 50 единиц нового оборудования.
Создано модульное приемное отделение для оказания экстренной медицинской помощи на территории Симферопольской городской клинической больницы №7.
14 305 пациентов с болезнями системы кровообращения, сахарным диабетом и другими заболеваниями были обеспечены медизделиями для дистанционного мониторинга состояния здоровья (тонометрами, глюкометрами и т.п.). 827 беременных женщин и 853 ребенка с сахарным диабетом 1 типа были обеспечены системами непрерывного мониторинга глюкозы. 12 723 пациентов с сахарным диабетом прошли групповое терапевтическое обучение в Школах для больных с сахарным диабетом.
В 2026 году реализация национального проекта продолжается. Главная цель всех проводимых мероприятий остается неизменной — повышение качества и доступности медицинской помощи для роста ожидаемой продолжительности жизни и активного долголетия крымчан, — отметил министр.
источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: жизнь в Крыму
С тегами: жизнь в Крыму