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Проект будущей школы на ул. Тимирязева в Ялте получил положительное заключение Госстройэкспертизы

Проект будущей школы на ул. Тимирязева в Ялте получил положительное заключение Госстройэкспертизы

Опубликовал: КрымPRESS в Инфраструктура Крыма 20:28 23.01.2024

Помимо трёх корпусов школы на 1100 мест на улице Тимирязева планируется отремонтировать существующие подпорные стены, построить новые и облагородить территорию.

Проект школы на Тимирязева на 1100 мест получил положительное заключение Госстройэкспертизы.  Новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов предполагает возведение двух трёхэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технических и санитарных модулей, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Она также добавила, что на территории появятся спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле, велопарковка и места временной остановки на 25 автомобилей.

Возведение корпусов школы с благоустройством территории, уточнила Янина Павленко, обойдется почти в 2 млрд. 639 млн рублей. Ещё порядка 700 млн., по требованию Гостройэкспертизы, потребуется на инженерную защиту — ремонт существующих и возведение новых подпорных стен.

Общая сумма солидная, но школа очень важна для микрорайона, и я благодарю Главу Крыма, который поддержал идею ее строительства, — пояснила глава администрации Ялты и подчеркнула, что в феврале проект будет представлен общественности и, в частности, жителям микрорайона – именно благодаря им шаг за шагом руководство города движется к заветной цели.  

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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