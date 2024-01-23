Проект будущей школы на ул. Тимирязева в Ялте получил положительное заключение Госстройэкспертизы

Помимо трёх корпусов школы на 1100 мест на улице Тимирязева планируется отремонтировать существующие подпорные стены, построить новые и облагородить территорию.
Проект школы на Тимирязева на 1100 мест получил положительное заключение Госстройэкспертизы. Новое учебное заведение общей площадью более 20 тысяч квадратов предполагает возведение двух трёхэтажных и одного пятиэтажного учебных корпусов, технических и санитарных модулей, — сообщила глава администрации Ялты Янина Павленко.
Она также добавила, что на территории появятся спортивные площадки для разных возрастов, футбольное поле, велопарковка и места временной остановки на 25 автомобилей.
Возведение корпусов школы с благоустройством территории, уточнила Янина Павленко, обойдется почти в 2 млрд. 639 млн рублей. Ещё порядка 700 млн., по требованию Гостройэкспертизы, потребуется на инженерную защиту — ремонт существующих и возведение новых подпорных стен.
Общая сумма солидная, но школа очень важна для микрорайона, и я благодарю Главу Крыма, который поддержал идею ее строительства, — пояснила глава администрации Ялты и подчеркнула, что в феврале проект будет представлен общественности и, в частности, жителям микрорайона – именно благодаря им шаг за шагом руководство города движется к заветной цели.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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