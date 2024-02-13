Проект «Чистая вода» — как идет строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске

В Красноперекопске продолжается строительство крупного водоочистного сооружения. Объект строится в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская вода». Стоимость выполняемых работ — 2 161,80 млн. рублей.

Подрядной организацией по строительству объекта является ФАУ «Роскапстрой», который имеет большой опыт по строительству сложных объектов. Планируемая мощность ВОС — 15 тыс. кубометров в сутки. Целью реализация данного объекта является улучшения качества подаваемой воды для города Красноперекопск и Красноперекопского района.

Специалистами подрядной организации завершены основные подготовительные и земляные работы. Ведутся работы по заливке столбчатых фундаментов и сооружений, с дальнейшим выполнением обратной засыпки песком. Ожидается возведение металлоконструкций с заполнением сэндвич панелями. По резервуару чистой воды производится армирование стен и опалубка под заливку бетоном. На резервуаре исходной воды производится монтаж опалубки, — рассказали в республиканском Совмине.