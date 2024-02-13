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Проект «Чистая вода» — как идет строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске

Проект «Чистая вода» — как идет строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 16:49 13.02.2024

В Красноперекопске продолжается строительство крупного водоочистного сооружения. Объект строится в рамках регионального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Жильё и городская вода». Стоимость выполняемых работ — 2 161,80 млн. рублей.

Подрядной организацией по строительству объекта является ФАУ «Роскапстрой», который имеет большой опыт по строительству сложных объектов. Планируемая мощность ВОС — 15 тыс. кубометров в сутки. Целью реализация данного объекта является улучшения качества подаваемой воды для города Красноперекопск и Красноперекопского района.

Специалистами подрядной организации завершены основные подготовительные и земляные работы. Ведутся работы по заливке столбчатых фундаментов и сооружений, с дальнейшим выполнением обратной засыпки песком. Ожидается возведение металлоконструкций с заполнением сэндвич панелями. По резервуару чистой воды производится армирование стен и опалубка под заливку бетоном. На резервуаре исходной воды производится монтаж опалубки, — рассказали в республиканском Совмине.

Проект «Чистая вода» - как идет строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске

Эксплуатация данного объекта позволит обеспечить качественной питьевой водой более 40 тысяч человек и достичь целевых показателей регионального проекта «Чистая вода».

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Проект «Чистая вода» - как идет строительство водоочистного сооружения в Красноперекопске

Фото и материалы: Главное управление по реализации национальных проектов.

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