Проект «Флагманская школа» объединил более 200 севастопольских педагогов и управленцев

В Севастополе проходит проект «Флагманская школа». Он проводится в рамках реализации проекта «Флагманы образования» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Мероприятия будут проходить в течение трех дней — с 8 по 10 декабря — в школе «Экотех+».

Мы ставим перед собой амбициозные, но достижимые цели: создать школу, которая будет отвечать современным вызовам, где раскрывается талант каждого ребенка, где учитель чувствует себя востребованным профессионалом. Сегодня здесь собрались все те, кто формирует настоящее и будущее нашей системы образования: наши учителя, эффективные руководители и мудрые наставники. Общая работа — это мощный ресурс для прорывов и преобразований, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Цель «Флагманской школы» — развитие профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров, повышение престижа педагогических профессий для молодых специалистов. Целевая аудитория мероприятия в Севастополе — управленческие команды, молодые специалисты, учителя математики, физики и биологии.

Флагманы образования — социальный лифт для начинающих педагогов, а также возможность развивать новые знания и улучшать свои компетенции. На мастер-классах мы обсуждаем повышение качества образования естественно-научного цикла предметов. По результатам «Флагманской школы» будут выработаны методики и проекты для дальнейшего развития образования Севастополя, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 25 имени капитана М.С. Драпушко Ирина Цысь.

В Севастополе «Флагманская школа» проводится впервые. В течение трех дней для повышения профессиональных и управленческих компетенций участников программой предусмотрены занятия, мастер-классы и интенсивы от ведущих экспертов «Созвездия флагманов образования», лекторов Российского общества «Знание». Кроме экспертов, своим опытом делятся победители и участники региональных и федеральных этапов конкурса «Флагманы образования», а также победитель всероссийского конкурса «Директор года России – 2024», советник Министра просвещения РФ Алексей Махновецкий.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя