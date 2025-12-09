Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | Проект «Флагманская школа» объединил более 200 севастопольских педагогов и управленцев
Новости Республики
Проект «Флагманская школа» объединил более 200 севастопольских педагогов и управленцев
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Проект «Флагманская школа» объединил более 200 севастопольских педагогов и управленцев

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:55 09.12.2025

В Севастополе проходит проект «Флагманская школа». Он проводится в рамках реализации проекта «Флагманы образования» президентской платформы АНО «Россия – страна возможностей». Мероприятия будут проходить в течение трех дней — с 8 по 10 декабря — в школе «Экотех+».

Мы ставим перед собой амбициозные, но достижимые цели: создать школу, которая будет отвечать современным вызовам, где раскрывается талант каждого ребенка, где учитель чувствует себя востребованным профессионалом. Сегодня здесь собрались все те, кто формирует настоящее и будущее нашей системы образования: наши учителя, эффективные руководители и мудрые наставники. Общая работа — это мощный ресурс для прорывов и преобразований, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора департамента образования и науки Елену Андрус.

Цель «Флагманской школы» — развитие профессиональных компетенций педагогических работников и управленческих кадров, повышение престижа педагогических профессий для молодых специалистов. Целевая аудитория мероприятия в Севастополе — управленческие команды, молодые специалисты, учителя математики, физики и биологии.

Флагманы образования — социальный лифт для начинающих педагогов, а также возможность развивать новые знания и улучшать свои компетенции. На мастер-классах мы обсуждаем повышение качества образования естественно-научного цикла предметов. По результатам «Флагманской школы» будут выработаны методики и проекты для дальнейшего развития образования Севастополя, — рассказала заместитель директора по учебно-воспитательной работе школы № 25 имени капитана М.С. Драпушко Ирина Цысь.

В Севастополе «Флагманская школа» проводится впервые. В течение трех дней для повышения профессиональных и управленческих компетенций участников программой предусмотрены занятия, мастер-классы и интенсивы от ведущих экспертов «Созвездия флагманов образования», лекторов Российского общества «Знание». Кроме экспертов, своим опытом делятся победители и участники региональных и федеральных этапов конкурса «Флагманы образования», а также победитель всероссийского конкурса «Директор года России – 2024», советник Министра просвещения РФ Алексей Махновецкий.

Узнайте больше:  Тяжело в учении: в Севастополе готовят спасателей

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

Просмотры: 12

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.