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Проект «Формирование комфортной городской среды»: в голосовании приняли участие свыше 16 тысяч ялтинцев
фото: пресс-служба администрации Ялты

Проект «Формирование комфортной городской среды»: в голосовании приняли участие свыше 16 тысяч ялтинцев

Опубликовал: КрымPRESS в Благоустройство Крыма 13:00 08.04.2024

Голосование по выбору объекта, который в приоритетном порядке будет благоустроен в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Менее чем за месяц свыше 16 тысяч ялтинцев проявили активность и отдали свои голоса за один из трёх объектов:

Лидерскую позицию в настоящее время уверенно занимает Общественный парк в Гурзуфе, практически достигший отметки в 7 тысяч голосов, на втором месте сквер «Горсад», за который отдали свои голоса свыше 5 тысяч ялтинцев, далее идёт гаспринский парк «Ясная Поляна», набравший свыше 4 тысяч голосов. До окончания голосования осталось 22 дня и его окончательные результаты зависят исключительно от ялтинцев.

Отдать свой голос за тот или иной объект может любой гражданин России старше 14 лет, как через платформу https://91.gorodsreda.ru/\, так и с помощью волонтёров, которые работают ежедневно, включая выходные дни, как на улицах города, так и выезжая в различные организации.

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

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