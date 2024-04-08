Проект «Формирование комфортной городской среды»: в голосовании приняли участие свыше 16 тысяч ялтинцев

Голосование по выбору объекта, который в приоритетном порядке будет благоустроен в 2025-м году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» стартовало 15 марта и продлится до 30 апреля. Менее чем за месяц свыше 16 тысяч ялтинцев проявили активность и отдали свои голоса за один из трёх объектов:
- Общественный парк в Гурзуфе (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/49202),
- парк «Ясная Поляна» в Гаспре (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47908),
- сквер «Городской сад» в Ялте (https://91.gorodsreda.ru/objects/improvement/47923).
Лидерскую позицию в настоящее время уверенно занимает Общественный парк в Гурзуфе, практически достигший отметки в 7 тысяч голосов, на втором месте сквер «Горсад», за который отдали свои голоса свыше 5 тысяч ялтинцев, далее идёт гаспринский парк «Ясная Поляна», набравший свыше 4 тысяч голосов. До окончания голосования осталось 22 дня и его окончательные результаты зависят исключительно от ялтинцев.
Отдать свой голос за тот или иной объект может любой гражданин России старше 14 лет, как через платформу https://91.gorodsreda.ru/\, так и с помощью волонтёров, которые работают ежедневно, включая выходные дни, как на улицах города, так и выезжая в различные организации.
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись! С тегами: благоустройство Крыма
Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!
С тегами: благоустройство Крыма