Проект музея-заповедника «Херсонес Таврический» получил грант РНФ

Тема, получившая поддержку фонда, направлена на разработку методики диагностики геологических рисков разрушения объектов культурного наследия в прибрежной зоне Херсонеса Таврического. В качестве экспериментального кейса берется северное побережье в районе Уваровской базилики (V–VI в.).

Над реализацией проекта в 2026–2027 годах будут трудиться: заведующий отделом подводной археологии музея-заповедника «Херсонес Таврический» А. А. Букатов, специалист по эксплуатации специального оборудования Е. Е. Задорожный-Ремарчук, заведующий научно-исследовательской лабораторией «Междисциплинарные исследования прибрежной зоны» Севастопольского государственного университета В. В. Вахонеев и профессор Санкт-Петербургского горного университета В. В. Глазунов.

Использование инновационных междисциплинарных и геофизических методов поможет ученым создать универсальный алгоритм оценки устойчивости прибрежных археологических объектов. Впоследствии его можно будет применить к другим памятникам на побережьях Чёрного, Средиземного и Балтийского морей.

источник: Отдел по связям с общественностью Государственного музея-заповедника «Херсонес Таврический»

