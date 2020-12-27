Проект планировки и проект межевания территории яхтенной марины в Балаклаве утверждён

Ранее, напомним, проект планировки и проект межевания территории яхтенной марины в Балаклаве прошел общественные обсуждения.

Проект был представлен онлайн. В рамках общественных обсуждений поступило 50 предложений с положительной оценкой этой работы. Мы зарегистрировали два предложения – людей, имеющих в собственности объекты недвижимости на данной территории или постоянную регистрацию. Однако все 50 предложений переданы разработчику и проработаны, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Ирину Марочкину.

Проект планировки и проект межевания территории «Балаклава 1» проводится в рамках создания в Балаклаве яхтенной марины мирового класса и охватывает территорию 11 Га. Проектом предусмотрено образование 30 земельных участков. Около 5 Га – территория общего пользования, под озеленение отведено 2 Га. Площадь набережной с улично-дорожной сетью 4 Га.

Создание яхтенной марины – это только первый этап комплексного развития Балаклавы. Планируются инфраструктурные изменения, реставрация исторических зданий, — отмечают специалисты.