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Проект «ПроЕду по России»: в Коктебеле состоится музыкальный фестиваль и ярмарка крымской продукции
фото: Общественное пространство “МОРЕ”

Проект «ПроЕду по России»: в Коктебеле состоится музыкальный фестиваль и ярмарка крымской продукции

Опубликовал: КрымPRESS в Фестивали в Крыму 15:28 29.07.2025

В рамках федерального проекта Агентства стратегических инициатив (АСИ) «ПроЕду по России» в Коктебеле состоится ярмарка крымской продукции. 15-16 августа в общественном пространстве «Море» в пос. Коктебель состоится фестиваль-маркет «Скажите JAZZ!». На нём выступят лучшие музыканты из разных городов Крыма, Ростова-на-Дону, Санкт-Петербурга, а также специальный гость из США Стивен Митчелл. Неотъемлемой частью события станут маркет и дегустация местной продукции.

Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «ПроЕду по России», цель которого — создание региональных гастробрендов и выведение их на федеральный уровень. Фестиваль «Скажите JAZZ!» уже получил известность не только как музыкальное событие, но и как площадка для знакомства с  местными производителями фермерской и ремесленной продукции.

15  и 16 августа с 16:00 и в течение двух  вечеров пройдет ярмарка местных производителей с дегустацией и продажей сыров, вин и прочих местных продуктов, включая авторские аксессуары и ремесленные сувениры. Состоятся презентации локальных специалитетов, будет работать фудкорт крымской кухни, пройдут ремесленные мастер-классы, для детей будет доступна специальная детская зона.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 августа в 18.00, после чего начнется концертная программа. Джазовые ансамбли будут выступать на площадке с 18.00 в течение двух вечеров. Среди приглашенных солистов – легендарный исполнитель Стивен Митчелл — носитель джазовых танцевальных и музыкальных канонов 30-40-х годов ХХ века.

Как отмечают организаторы фестиваля, цель мероприятия — поддержать крымских ремесленников, производителей фермерской гастрономии, создать точку притяжения для увеличения туристического потока и сделать яркий атмосферный крымский музыкально-гастрономический праздник.

Сайт фестиваля https://afisha.nethouse.ru/event/skazite-jazz-koktebel

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