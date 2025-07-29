Проект «ПроЕду по России»: в Коктебеле состоится музыкальный фестиваль и ярмарка крымской продукции

Мероприятие пройдёт в рамках федерального проекта «ПроЕду по России», цель которого — создание региональных гастробрендов и выведение их на федеральный уровень. Фестиваль «Скажите JAZZ!» уже получил известность не только как музыкальное событие, но и как площадка для знакомства с местными производителями фермерской и ремесленной продукции.

15 и 16 августа с 16:00 и в течение двух вечеров пройдет ярмарка местных производителей с дегустацией и продажей сыров, вин и прочих местных продуктов, включая авторские аксессуары и ремесленные сувениры. Состоятся презентации локальных специалитетов, будет работать фудкорт крымской кухни, пройдут ремесленные мастер-классы, для детей будет доступна специальная детская зона.

Торжественное открытие фестиваля состоится 15 августа в 18.00, после чего начнется концертная программа. Джазовые ансамбли будут выступать на площадке с 18.00 в течение двух вечеров. Среди приглашенных солистов – легендарный исполнитель Стивен Митчелл — носитель джазовых танцевальных и музыкальных канонов 30-40-х годов ХХ века.

Как отмечают организаторы фестиваля, цель мероприятия — поддержать крымских ремесленников, производителей фермерской гастрономии, создать точку притяжения для увеличения туристического потока и сделать яркий атмосферный крымский музыкально-гастрономический праздник.

Сайт фестиваля https://afisha.nethouse.ru/event/skazite-jazz-koktebel