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Проект «Расцветай в у!» — журналистам и блогерам показали полуостров

Проект «Расцветай в Крыму!» — журналистам и блогерам показали полуостров

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:10 25.04.2024

«Расцветай в Крыму» Министерством курортов и туризма Республики Крым проведен пресс-тур для журналистов федеральных СМИ и блогеров по уникальным местам полуострова, локациям с цветениями, а также по популярным местам для отдыха туристов в сезоне 2024 года. Журналисты изданий ТАСС, Интерфакс, Известия, Лента.ру, РБК, Царьград, Агентство Бизнес Новостей, Russia Traveler, Кубанские новости и Югополис начали свое путешествие из Керчи, посетили Опукский заповедник, Феодосию и вновь открывшуюся после реконструкции галерею Айвазовского, побывали на Карадаге и познакомились с образовательно-просветительским проектом «Людям о дельфинах» от АНО «Центр изучения, спасения и реабилитации морских млекопитающих «Безмятежное море».

Кроме того, пресс-тур прошел с экскурсией по части одного из благоустроенных маршрутов Большой крымской тропы «Загадочный Меганом», отснят уникальный перегон лошадей на рассвете у Белой скалы и цветение диких краснокнижных пионов, а также пройден маршрут на внедорожниках по новому экологическому автомобильному маршруту «Южная Демерджи». Журналисты узнали секреты производства на Алуштинском эфиромасличном совхозе-заводе и комбинате «Крымская роза», в агрофирме «Тургеневская» и на лавандовой ферме Viva Lavanda, попробовали блюда локальной крымской кухни, совершили морскую прогулку по ялтинской акватории и насладились в полной мере цветением в парке «Айвазовское» в Партените.

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Проект «Расцветай в Крыму!» - журналистам и блогерам показали полуостров Проект «Расцветай в Крыму!» - журналистам и блогерам показали полуостров Проект «Расцветай в Крыму!» - журналистам и блогерам показали полуостров Проект «Расцветай в Крыму!» - журналистам и блогерам показали полуостров

Министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко провел встречу с журналистами и блогерами и ответил на вопросы, касающиеся старта и проведения высокого курортного сезона.

По результатам пресс-тура и благодаря насыщенной программе в СМИ и социальных сетях выйдут материалы, популяризирующие туристический потенциал Республике Крым в период весеннего и летнего отдыха.

Только за первую неделю со старта информационной кампании #РасцветайвКрыму на центральных и региональных телеканалах, на радиостанциях и в СМИ согласно мониторингу Медиалогии уже вышли информационные материалы общим охватом аудитории более 20 млн чел.

Все предложения по выбору отдыха, карта и календарь цветения с точными геолокациями упакованы в единый специальный проект «Расцветай в Крыму», с информационной поддержкой ведущих федеральных СМИ, трех федеральных и девяти региональных радиостанций, с наружной рекламой на 122 рекламных поверхностях в столице России г. Москва.

По информации пресс-службы Министерства курортов и туризма РК 

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