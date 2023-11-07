Проект Росреестра «Земля для стройки»: в Крыму выявлено около 200 участков и территорий под жилищное строительство

Около 200 земельных участков и территорий, пригодных для жилищного строительства, выявлено в Республике Крым с момента запуска онлайн-сервиса Росреестра «Земля для стройки». Потенциальные застройщики и инвесторы могут увидеть на «Публичной кадастровой карте» участки, доступные для строительства индивидуальных и многоквартирных жилых домов. Суммарная площадь земель в настоящее время достигает почти 600 га.

Напомним, данный сервис разработан Росреестром в рамках реализации всероссийского национального проекта «Жильё и городская среда». На полуострове над выявлением земли, которая не используется или используется неэффективно, с весны 2020 года работает региональный оперативный штаб, деятельность которого координирует Управление Росреестра по Республике Крым и Севастополю.

Благодаря веб-сервису на платформе «Публичной кадастровой карты» граждане могут узнать в режиме онлайн площадь и границы того или иного обозначенного участка или территории, вид разрешённого использования, а также потенциал использования, наличие или отсутствие инженерных сетей, количество расположенных на нём или по соседству с ним капитальных строений и прочую информацию, — цитирует пресс-служба первого заместителя председателя Государственного комитета по государственной регистрации и кадастру Республики Крым Алексея Костина.

Более того, с помощью данного сервиса можно подать обращение в уполномоченный орган власти на предоставление земельного участка под застройку. Таким образом, государство свело к минимуму трудозатраты граждан в выборе земельного участка для инвестирования в строительство. Для заинтересованных лиц была разработана даже специальная инструкция по использованию сервиса «Земля для стройки» .

Таким образом сервис «Земля для стройки» обеспечивает связь между органами местного самоуправления и заинтересованными лицами. В настоящий момент граждане и юридические лица могут выбрать земельный участок под застройку на территории Республики Крым в городах Алушта, Армянск, Джанкой, Симферополь, Евпатория, Керчь, Судак и Красноперекопск, Феодосия, пгт Коктебель, а также в Белогорском, Джанкойском, Ленинском, Симферопольском, Советском, Белогорском, Кировском, Красногвардейском и Первомайском районах Крыма. Также напомним, что воспользоваться сервисом можно через сайт https://pkk.rosreestr.ru/, заявителю понадобится выбрать тип объектов поиска «Земля для стройки», для Республики Крым указать код «90:*», для Севастополя – «91:*», в появившемся списке можно выбрать интересующий вас участок, – сообщила руководитель Управления Росреестра по Республике Крым и Севастополю Олеся Калинкина.