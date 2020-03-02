Проект «Волна здоровья» — бесплатная медицинская помощь севастопольцам 

Первичная медицинская помощь для севастопольцев стала доступнее. Медицинский центр «Зеленая волна» совместно с общественной организацией «Наш Севастополь» реализовывают проект «Волна здоровья».

Теперь получить консультацию профильных специалистов, сдать анализ крови и пройти первичный осмотр стало возможно без бюрократической волокиты, очередей и борьбы с интернет-сервисом «Доктор92». И, что самое главное, абсолютно бесплатно, — отмечают в пресс-службе СРОО «Наш Севастополь».

В феврале в рамках проекта «Зеленая волна» приняла первых 20 севастопольцев по линии благотворительной программы.

Нам постоянно говорят о том, что профилактика заболеваний – основа здорового общества. С этим трудно не согласиться. Но, к сожалению, первичная профильная медицинская консультация доступна не многим: в обществе стойко закреплено убеждение, что посещение поликлиники – это часовые очереди, отсутствие свободных талонов и «попробуйте прийти на следующей неделе, может, будет открыта запись» после долгого ожидания, — говорят общественники.