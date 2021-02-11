Проектный офис: важная задача органов власти в Крыму — заключение контрактов на 2021 год

Управление по реализации национальных проектов представило подробную информацию по реализуемым национальным проектам.

На сегодняшний день одной из первоочередных задач для исполнительных органов власти в Крыму является своевременное проведение закупочных процедур, а также заключение в максимально быстрые сроки государственных и муниципальных контрактов на 2021 год. Об этом сообщила руководитель Регионального проектного офиса Наталья Писарева в ходе совещания по реализации инфраструктурных проектов, которое прошло под председательством Главы РК Сергея Аксёнова.

Наталья Писарева представила подробную информацию по реализуемым национальным проектам в части выполнения мероприятий, направленных на проведение запланированных работ в рамках заключаемых контрактов.

В рамках нацпроекта «Культура» на проведение капитальных ремонтов учреждений культуры и переоснащение библиотек по модельному стандарту необходимо заключить муниципальные контракты до 1 апреля 2021. На создание виртуального концертного зала в Судаке, городской администрации нужно заключить муниципальный контракт до 15 марта 2021 года.

Министерству юстиции Республики Крым согласно нацпроекта «Цифровая экономика» надо заключить государственный контракт до 1 мая 2021 года для организации подключения судебных участков мировых судей к ГАС РФ «Правосудие».

Министерству образования, науки и молодежи РК, с целью реализации мероприятий нацпроекта «Образование» разместить извещение о начале проведения закупочных процедур на сайте ЕИС в срок до 1 апреля 2021 года. Кроме того, организовать работу по заключению соглашения с 13 муниципальными образованиями для реализации мероприятий в рамках регионального проекта «Успех каждого ребенка» в срок до 1 марта 2021 года.

С целью своевременной реализации мероприятий нацпроекта «Жильё и городская среда» по благоустройству общественных территорий муниципальным образованиям Армянск, Бахчисарай, Евпатория, Красноперекопск, Симферополь, Феодосия и Ялта завершить процедуры по заключению муниципальных контрактов в срок до 1 апреля 2021 года. Министерству ЖКХ Республики Крым с целью своевременного участия в конкурсном отборе на получение субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий по региональному проекту «Чистая вода» необходимо получить положительное заключение ФАУ «Главгосэкспертиза России» до 15 марта 2021 года.

По выполнению ряда задач по нацпроекту «Экология» относительно своевременного начала работ по рекультивации объектов ТКО в границах городов Судака и Белогорска соответствующим администрациям в сжатые сроки заключить муниципальные контракты в срок до 30 апреля 2021 года. Госкомитету по водному хозяйству и мелиорации РК — заключить контракт по расчистке участков русел реки Салгир с притоками до 30 апреля 2021 года. Подведомственным учреждениям минприроды Крыма необходимо до 1 апреля 2021 года завершить контрактование на поставку спецоборудования и спецтехники в рамках регионального проекта «Сохранение лесов».

С целью своевременной поставки оборудования по нацпроекту «Здравоохранение» в медицинские учреждения в рамках региональных проектов «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» и «Борьба с онкологическими заболеваниями» зафиксирован крайний срок заключения государственных контрактов до 30 апреля 2021 года.

Министерству спорта РК по выполнению нацпроекта «Демография» организовать работу по заключению контрактов на поставку оборудования в спортивные школы в срок до 1 апреля 2021 года. Также получить положительное заключение экспертизы на строительство 2 физкультурно-оздоровительных комплексов в срок до 25 февраля 2021 года. Администрации Красногвардейского района заключить муниципальный контракт на установку спортплощадки в с. Петровка до 1 апреля 2021 года.

По итогу своего доклада Наталья Писарева отметила лучшие министерства и выразила благодарность всем участникам за слаженную работу.

Хотелось бы отметить слаженную командную работу на крупных объектах строительства со стороны Министерства топлива и энергетики Республики Крым, своевременное выполнение поставленных на координационных штабах протокольных поручений ресурсоснабжающими организациями, ГУП РК «Крымгазсети» и ГУП РК «Крымэнерго». Хочу выразить отдельную благодарность куратору данного направления вице-премьеру Игорю Михайличенко и всем сотрудникам, которые своевременно реагировали на наши обращения. Надеюсь на такое же дальнейшее оперативное и взаимное сотрудничество и в этом году, — резюмировала руководитель проектного офиса.