Профилактика ВИЧ-инфекции: с 27 ноября по 5 декабря в Крыму будет работать «горячая линия»

В рамках реализации мероприятий, направленных на предупреждения возникновения и распространения ВИЧ-инфекции, целью которых является осведомленность в данном вопросе населения полуострова, с 27 ноября по 05 декабря 2023 года будет функционировать «горячая линия» по актуальным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Звонки будут приниматься в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: +7 (3652) 25-25-59, +7 (978) 919-11-35.

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю