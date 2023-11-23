Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Профилактика ВИЧ-инфекции: с 27 ноября по 5 декабря в Крыму будет работать «горячая линия»
актуально в республике
Профилактика ВИЧ-инфекции: с 27 ноября по 5 декабря в у будет работать «горячая линия»

Профилактика ВИЧ-инфекции: с 27 ноября по 5 декабря в Крыму будет работать «горячая линия»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:45 23.11.2023

Звонки в рамках «горячей линии» по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции будут приниматься по телефонам: +7 (3652) 25-25-59, +7 (978) 919-11-35.

В рамках реализации мероприятий, направленных на предупреждения возникновения и распространения ВИЧ-инфекции, целью которых является осведомленность в данном вопросе населения полуострова, с 27 ноября по 05 декабря 2023 года будет функционировать «горячая линия» по актуальным вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, — сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

Звонки будут приниматься в будние дни с 9:00 до 18:00 по телефонам: +7 (3652) 25-25-59, +7 (978) 919-11-35.

Узнайте больше:  2 из 3 крымчан оказывают материальную помощь своим родителям

По информации Межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и г. Севастополю

Просмотры: 14

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: здравоохранение Крыма

Комментарии для сайта Cackle
здравоохранение Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.