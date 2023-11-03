Прогноз: в каких регионах запчасти будут дешевле, и как это скажется на ОСАГО?

Центральный банк РФ предложил изменить Единую методику расчета стоимости запчастей. Изменения будут заключаться в расширении списка базовых регионов при подготовке Российским Союзом Автостраховщиков (РСА) справочников средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часа работ.

Обозреватель отдела безопасности и права «Российской газеты» Владимир Баршев считает, что предложение Банка России является перспективным.

Действительно, почему стоимость запчастей считается только по Москве и Подмосковью? Во-первых, в этих регионах и так цена комплектующих завышена, поскольку потребительский спрос и количество автомобилей здесь больше. Во-вторых, если учесть, что после введения санкций большинство запчастей идет к нам через Китай, логистическая составляющая сильно повышает стоимость. Доставить из Китая тот или иной груз в Приморье, Хабаровский край или Новосибирскую область будет гораздо дешевле. Так что запчасти на наиболее распространенные на этих территориях иномарки будут стоить дешевле, чем на данный момент в Москве, – говорит он.

В РСА замечают, что те запчасти, которые наиболее часто требуются для ремонта на Дальнем Востоке, где большое распространение получили праворульные машины, как правило, дороже на 10 – 16% по сравнению с Москвой. Но если учитывать стоимость комплектующих по прайс-листам, например, Приморского края по актуальным для региона брендам, то стоимость будет меньше на 15 – 20% по сравнению с ценами в Справочниках РСА от 19 сентября этого года.

Владимир Баршев также отметил, что если изменения в Единой методике расчета стоимости запчастей будут приняты, то в некоторых регионах выплаты по ОСАГО снизятся наравне со средней премией. Но, как уточняет обозреватель «РГ», собственники транспорта, получив выплату от страховой компании, зачастую ремонт не производят.

Ездить можно и с царапиной на кузове, и с разбитым бампером. Так что на большинстве водителей новая ценовая политика не скажется. Таким образом, Банк России просто решил актуализировать выплаты по ОСАГО в регионах. Ведь ОСАГО – это, в первую очередь, возмещение ущерба, – говорит автоэксперт.

Однако, как прокомментировал ситуацию президент РСА Евгений Уфимцев, изменения необходимы для того, чтобы стоимость запчастей и, соответственно, средняя премия по ОСАГО в том или ином регионе были справедливыми. По его словам, необходимо считаться со временем транспортировки комплектующих по стране – их доставка не должна отличаться от доставки в Москву более, чем на 7 дней.

Вместе с тем, Евгений Уфимцев уточнил, что для пересмотра методики потребуется время.

Чтобы изменения были введены на высоком уровне, необходима детальная проработка программного обеспечения. Думаю, что для его внедрения нужно около трех месяцев, поэтому, когда предложение Центробанка будет принято, новые правила, скорее всего, вступят в силу через 90 дней, – отмечает эксперт.

Владимир Баршев, в свою очередь, указал, что делать дальнейшие прогнозы относительно рынка запчастей пока рано. Напомним, что их средняя стоимость с сентября 2022 года уменьшилась на 9,3% после кризиса, когда цена комплектующих в целом увеличилась на 27% по итогам прошлого года. Тем нем менее из-за волатильности курсов валют стоимость автозапчастей, по прогнозу РСА, к декабрю может вырасти на 15%.

Курс валюты очень нестабилен, а запчасти для иномарок закупаются не за рубли. Однако сейчас развиваются новые связи, прокладываются новые логистические маршруты, не стоит на месте и бизнес, поэтому запчастей в Россию завозить станут больше, – рассказал он.

В РСА эти изменения рассматривают как перспективу для дальнейшего положительного развития рынка обязательного страхования автогражданской ответственности.

источник: пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»