Происшествие на Боткинской тропе: на помощь женщине, получившей травмы, пришел «КРЫМ-СПАС»

В минувшую субботу, в 11:03 в службу спасения поступила информация о том, что на Боткинской тропе (городской округ Ялта) женщина повредила ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. К месту происшествия направился Ялтинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники «Скорой помощи».

По прибытии спасатели оказали гражданке первую доврачебную помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности. После этого при помощи спецносилок транспортировали её к машине «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.