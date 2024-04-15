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Происшествие на Боткинской тропе: на помощь женщине, получившей травмы, пришел «КРЫМ-СПАС»

Происшествие на Боткинской тропе: на помощь женщине, получившей травмы, пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:32 15.04.2024

В минувшую субботу, в 11:03 в службу спасения поступила информация о том, что на Боткинской тропе (городской округ Ялта) женщина повредила ногу. Самостоятельно продолжить движение не может. К месту происшествия направился Ялтинский аварийно-спасательный отряд «КРЫМ-СПАС», а также сотрудники «Скорой помощи».

По прибытии спасатели оказали гражданке первую доврачебную помощь посредством иммобилизации поврежденной конечности. После этого при помощи спецносилок транспортировали её к машине «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.

Происшествие на Боткинской тропе: на помощь женщине, получившей травмы, пришел «КРЫМ-СПАС»

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