Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Спасательная операция заняла более 5 часов.

Вчера, в 17:40, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг (Медведь-гора) трое туристов спускались по сложной, скалистой тропе к «Артеку» и один из них сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей.

К месту чрезвычайного происшествия незамедлительно выдвинулись специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек. Сотрудники МЧС Крыма прибыли к подножию горы Аю-Даг. В течение короткого времени установили зрительный контакт с пострадавшим и определили, мужчина сорвался примерно 15 метровой высоты получил травму грудной клетки и сломал ногу и руку, — сообщили в МЧС РК.

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему, наложили шины на поврежденные участки тела, переложили мужчину на специальные носилки и приступили к эвакуации.

Эвакуация со сложного скалистого участка с сыпучим грунтом проводилась путём придачи носилок с пострадавшим из рук в руки спасателей.

В связи с ухудшения состояния мужчины во время эвакуации, было приятно решение об усилении сил и средств. Для оказания помощи Алуштиниким коллегам выдвинулась дежурная смена Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 4х человек. Спасатели в короткое врем прибыли к месту ЧП и, объединив усилия, оперативно доставили пострадавшего к машине скорой медицинской помощи, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Вся спасательная операция заняла более 5 часов и осложнялась сложным горным рельефом, а также темным временем суток.

Фото: КРЫМ-СПАС.