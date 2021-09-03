Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | Крым-СПАС | Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

crimeapress_news



«Верево Сити»
Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:36 03.09.2021

Спасательная операция заняла более 5 часов.

Вчера, в 17:40, на пульт оперативного дежурного МЧС поступило сообщение о том, что в районе горы Аю-Даг (Медведь-гора) трое туристов спускались по сложной, скалистой тропе к «Артеку» и один из них сорвался со скалы. Требуется помощь спасателей.

К месту чрезвычайного происшествия незамедлительно выдвинулись специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек.

Сотрудники МЧС Крыма прибыли к подножию горы Аю-Даг. В течение короткого времени установили зрительный контакт с пострадавшим и определили, мужчина сорвался примерно 15 метровой высоты получил травму грудной клетки и сломал ногу и руку, — сообщили в МЧС РК.

Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

При помощи альпинистского снаряжения спасатели спустились к пострадавшему, наложили шины на поврежденные участки тела, переложили мужчину на специальные носилки и приступили к эвакуации.

Эвакуация со сложного скалистого участка с сыпучим грунтом проводилась путём придачи носилок с пострадавшим из рук в руки спасателей.

В связи с ухудшения состояния мужчины во время эвакуации, было приятно решение об усилении сил и средств. Для оказания помощи Алуштиниким коллегам выдвинулась дежурная смена Ялтинского АСО «КРЫМ-СПАС» в составе 4х человек. Спасатели в короткое врем прибыли к месту ЧП и, объединив усилия, оперативно доставили пострадавшего к машине скорой медицинской помощи, — отметили в чрезвычайном ведомстве.

Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Вся спасательная операция заняла более 5 часов и осложнялась сложным горным рельефом, а также темным временем суток.

Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Фото: КРЫМ-СПАС.

Происшествие на южнобережной Медведь-горе: турист сорвался со скалы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.