Происшествие на склоне горы Демерджи — «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине с травмой ноги

Накануне днем (в 15:00) на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе горы Демерджи женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии в район проведения аварийно-спасательных работ, пострадавшая была обнаружена на тропе туристической стоянки «Долина Приведений». Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, зафиксировав поврежденную конечность, и на мягких носилках транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Алуштинскую городскую больницу, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели напоминают туристам:

Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.

Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.

У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.

Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!

Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.

Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.

Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.).