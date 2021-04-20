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Происшествие на склоне горы Демерджи - «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине с травмой ноги
Фото: КРЫМ-СПАС

Происшествие на склоне горы Демерджи — «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине с травмой ноги

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:31 20.04.2021

Накануне днем (в 15:00) на оперативный пульт крымских спасателей поступила информация о том, что в районе горы Демерджи женщина повредила ногу, самостоятельно передвигаться не может. Требуется помощь спасателей. К месту происшествия немедленно была направлена дежурная смена Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

По прибытии в район проведения аварийно-спасательных работ, пострадавшая была обнаружена  на тропе туристической стоянки «Долина Приведений». Спасатели оказали пострадавшей первую помощь, зафиксировав поврежденную конечность, и на мягких носилках транспортировали женщину к автомобилю скорой медицинской помощи для дальнейшей госпитализации в Алуштинскую городскую больницу, — рассказали в «КРЫМ-СПАС».

Крымские спасатели напоминают туристам:

  • Собираясь на природу, обязательно возьмите с собой карту, компас, средства связи.
  • Сообщите о своем маршруте родственникам и знакомым! Зарегистрируйтесь в местном поисково-спасательном отряде. Определите контрольную дату возвращения. Договоритесь о периодичности сеансов связи.
  • У каждого члена группы должны быть с собой спички в непромокаемой упаковке, зажигалка, нож, минимальный набор продуктов.
  • Не отпускайте в поход несовершеннолетних детей без сопровождения взрослых, имеющих опыт в туристических походах!
  • Перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды.
  • Передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
  • Если, Вы все-таки заблудились, по возможности свяжитесь со спасателями по номеру «101» или «112». Ожидая спасателей, выйдите на открытый участок местности (поляна, берег реки и т.п.).

Происшествие на склоне горы Демерджи - «КРЫМ-СПАС» пришел на помощь женщине с травмой ноги

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