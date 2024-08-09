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Происшествие на восточном побережье : мужчину на лодке отнесло на 5 км от берега

Происшествие на восточном побережье Крыма: мужчину на лодке отнесло на 5 км от берега

Опубликовал: CrimeaPRESS в Происшествия 13:31 09.08.2024

8 августа, в 20:55 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе села Морское (восточное побережье Крыма) мужчина уплыл на моторной лодке и пропал. Требуется помощь спасателей.

Спасатели при помощи катера обнаружили пострадавшего в море, в 5 км от берега и произвели его буксировку в безопасное место. В медицинской помощи он не нуждался, – сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Оказалось, что в моторной лодке внезапно закончился бензин, все усилия мужчины «подгрести» к берегу не увенчались успехом. С каждой минутой лодку уносило все дальше в открытое море. Спасатели пришли на помощь вовремя!

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