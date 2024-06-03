Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | Крым-СПАС | Происшествие в Николаевке: мужчина сорвался с обрыва и упал на обломки железобетона
актуально в республике
Происшествие в Николаевке: мужчина сорвался с обрыва и упал на обломки железобетона

Происшествие в Николаевке: мужчина сорвался с обрыва и упал на обломки железобетона

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 19:44 03.06.2024

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, сорвавшемуся в курортной (?) Николаевке с обрыва высотой около 6 -7 метров.

Сигнал в МЧС поступил накануне днем, в 14:20. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и совместно с медработниками оказали пострадавшему первую помощь посредством наложения воротника Шанца.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с использованием жестких носилок, предварительно обеспечив их страховку при помощи альпинистского снаряжения, эвакуировали мужчину из труднодоступного места к автомобилю «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.

Просмотры: 13

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым-СПАС

Комментарии для сайта Cackle
Крым-СПАС
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.