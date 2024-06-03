Происшествие в Николаевке: мужчина сорвался с обрыва и упал на обломки железобетона

Сотрудники Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали помощь мужчине, сорвавшемуся в курортной (?) Николаевке с обрыва высотой около 6 -7 метров.

Сигнал в МЧС поступил накануне днем, в 14:20. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и совместно с медработниками оказали пострадавшему первую помощь посредством наложения воротника Шанца.

Сотрудники «КРЫМ-СПАС» с использованием жестких носилок, предварительно обеспечив их страховку при помощи альпинистского снаряжения, эвакуировали мужчину из труднодоступного места к автомобилю «Скорой помощи», — сообщили в МЧС РК.