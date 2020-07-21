Происшествие в заповеднике «Генуэзская крепость»: мужчина на гору забрался, да там и остался

В 15.01 в службу спасения поступило сообщение: на горе «Крепостная» в заповеднике «Генуэзская крепость» мужчина не может самостоятельно спуститься вниз.
В ходе проведения поисковых работ спасатели обнаружили пострадавшего на скальном участке со стороны моря г. «Крепостная». С помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили со скалы в безопасное место. Спасенный в медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.
Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно- лесной местности.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:
- «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
- (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.
фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму
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