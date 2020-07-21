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Происшествие в заповеднике «Генуэзская крепость»: мужчина залез на гору, да там и остался

Происшествие в заповеднике «Генуэзская крепость»: мужчина на гору забрался, да там и остался

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 19:23 21.07.2020

В 15.01 в службу спасения поступило сообщение: на горе «Крепостная» в заповеднике «Генуэзская крепость» мужчина не может самостоятельно спуститься вниз.

В ходе проведения поисковых работ спасатели обнаружили пострадавшего на скальном участке со стороны моря г. «Крепостная». С помощью альпинистского снаряжения мужчину спустили со скалы в безопасное место. Спасенный в медицинской помощи не нуждался, — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России в Крыму.

Главное управление МЧС России по Республике Крым напоминает, что с 23 мая на период действия чрезвычайной пожарной опасности запрещается посещение гражданами горно- лесной местности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить:

  • «101» — единый телефон пожарных и спасателей;
  • (3652) 55-09-04 — телефон доверия ГУ МЧС России по Республике Крым.

фото: пресс-служба ГУ МЧС России в Крыму

Происшествие в заповеднике «Генуэзская крепость»: мужчина на гору забрался, да там и остался

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