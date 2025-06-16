Прокуратура Балаклавского района Севастополя проверяет готовность пляжей к летнему сезону

Прокуратура Балаклавского района г. Севастополя совместно со специалистами территориального органа Роспотребнадзора, Департамента сельского хозяйства и потребительского рынка, Департамента городского хозяйства и Центра ГИМС Главного управления МЧС России по г. Севастополю проводит проверку исполнения требований законодательства при осуществлении деятельности по благоустройству пляжей.

Проверяются законность размещения на пляжах нестационарных торговых объектов, оформление операторами пляжей права пользования водным объектом на основании договора водопользования и ряд других вопросов. Оценивается укомплектованность спасательных и медицинских постов на пляжах квалифицированным персоналом, оборудованием, средствами сигнализации и связи в соответствии с установленными нормами и возможность их бесперебойной работы до окончания пляжного сезона. В настоящее время обследованы пляжи «Дельфин», «Изумруд», «Ласпи», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Проведение выездных проверочных мероприятий на пляжах района продолжается. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.

источник: пресс-служба прокуратуры города Севастополя

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