Прокуратура добивается возвращения в собственность государства участка в границах Херсонеса Таврического

Прокуратура Гагаринского района г. Севастополя провела проверку исполнения требований земельного законодательства при использовании земель, относящихся к территории Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

Установлено, что в 2011 году физическому лицу был передан в собственность бесплатно земельный участок площадью 0,10 га на ул. Рубежной для индивидуального дачного строительства. Данный участок расположен на территории объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО – Государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический», его приватизация являлась незаконной. В дальнейшем земля несколько перепродавалась и фигурировала в судебных разбирательствах, — отмечают в пресс-службе ведомства.

Выявив факт наличия земельного участка, незаконно выделенного под дачное строительство в границах территории историко-археологического музея-заповедника, прокуратура района направила в суд исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и истребовании земли в собственность государства.

Иск прокурора удовлетворен.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя