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Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»
Фото: прокуратура РК

Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:54 31.05.2023

Как мы уже сообщали, сегодня днем (в 14:30) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один с тяжелыми травмами госпитализирован. На месте происшествия, в целях координации действий правоохранительных органов, работал и прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев. Сообщается, что прокуратура взяла на контроль ход проверки этой аварии.

К настоящему времени установлено, что… водитель автомобиля «Рено Дастер», двигаясь из города Алушты в сторону города Симферополя, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель», — озвучили предварительные итоги проверки в прокуратуре.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смертельного ДТП.

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