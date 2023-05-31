Прокуратура контролирует установление обстоятельств смертельного ДТП на трассе «Симферополь – Ялта»

Как мы уже сообщали, сегодня днем (в 14:30) на трассе «Симферополь – Ялта» произошло ДТП, в результате которого погибли три человека, еще один с тяжелыми травмами госпитализирован. На месте происшествия, в целях координации действий правоохранительных органов, работал и прокурор Симферопольского района Сергей Зайцев. Сообщается, что прокуратура взяла на контроль ход проверки этой аварии.

К настоящему времени установлено, что… водитель автомобиля «Рено Дастер», двигаясь из города Алушты в сторону города Симферополя, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, где столкнулся с автомобилем «ГАЗель», — озвучили предварительные итоги проверки в прокуратуре.

В настоящее время проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление обстоятельств смертельного ДТП.

С тегами: ДТП в Крыму