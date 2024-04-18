Прокуратура Крыма контролирует ход проверки обстоятельств ДТП в Керчи, в котором пострадал ребенок

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Керчи, в котором пострадал 9-летний мальчик. Наезд произошел сегодня днем, в 15:00 на ул. Генерала Попова.

Водитель, 1955 года, управляя автомобилем «Шкода Рапид», осуществлял движение со стороны ул. Сморжевского в сторону ул. Славы допустил наезд на несовершеннолетнего, пересекавшего проезжую часть на самокате слева направо по ходу движения автомобиля. Пострадавший доставлен в медицинское учреждение. По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в Госавтоинспекции.

Ход проверки взяла на контроль прокуратура Крыма.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, дана оценка исполнению требований законодательства о безопасности дорожного движения, а также в сфере безнадзорности и профилактики правонарушений несовершеннолетних, — уточнили в надзорном ведомстве.