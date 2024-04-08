Прокуратура Крыма направила в суд дела об организации террористического сообщества и совершении теракта

Прокуратура Крыма утвердила обвинительные заключения по уголовным делам в отношении 10 жителей региона.

В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по ст. 275 УК РФ (государственная измена), ч. 1 и ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (организация террористического сообщества и участие в нем), п. «а» и «в» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт), ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт), ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда взрывчатых веществ, взрывных устройств), ч. 4 ст. 222.1 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, ношение, перевозка взрывчатых веществ и взрывных устройств).

По версии следствия, обвиняемые в период с февраля 2022 года по июнь 2023 года сотрудничали с представителями главного управления разведки Министерства обороны Украины. По указанию которых, они совершили взрыв на объекте транспортной инфраструктуры региона, а также планировали серию терактов в отношении высокопоставленных должностных лиц региона. В целях реализации своих планов сообщники незаконно перевезли в Российскую Федерацию взрывчатые вещества и взрывные устройства, доставив их в Республику Крым. Отслеживали перемещения лиц, на которых планировали совершить покушение. Их незаконная деятельность пресечена сотрудниками Управления ФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю, — сообщили в прокуратуре Крыма.

С утвержденным обвинительным заключением уголовные дела будут направлены в Южный окружной военный суд для рассмотрения по существу.