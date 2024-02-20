Прокуратура Крыма направила в Верховный Суд уголовное дело о реабилитации нацизма

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется по п. «в» ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).
По версии следствия, обвиняемый, придерживаясь идеологии нацизма, в одном из сообществ в социальной сети разместил сообщение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оскорбляющее память защитников Отечества.
Житель региона вину в совершении преступления признал, в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.
Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Какое наказание грозит манкурту? От крупного штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет.
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С тегами: прокуратура Крыма