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Прокуратура направила в Верховный Суд уголовное дело о реабилитации нацизма

Прокуратура Крыма направила в Верховный Суд уголовное дело о реабилитации нацизма

Опубликовал: CrimeaPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 21:12 20.02.2024

Прокуратура Крыма утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя региона. Он обвиняется по п. «в» ч. 2, ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма).

По версии следствия, обвиняемый, придерживаясь идеологии нацизма, в одном из сообществ в социальной сети разместил сообщение, выражающее неуважение к празднованию Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, оскорбляющее память защитников Отечества.

Житель региона вину в совершении преступления признал, в отношении его избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, — сообщили в прокуратуре.

Уголовное дело направлено в Верховный Суд Республики Крым для рассмотрения по существу. Какое наказание грозит манкурту? От крупного штрафа до лишения свободы сроком на 5 лет.

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