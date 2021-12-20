Прокуратура Крыма взяла на контроль расследование уголовного дела о ДТП с пострадавшими подростками

По поручению исполняющего обязанности прокурора Крыма Сергея Черневича организована проверка по факту ДТП под Феодосией, в результате которого пострадали подростки. Об этом происшествии — ЗДЕСЬ.

Установлено, что 18 декабря текущего года несовершеннолетний водитель 2005 г.р., управляя автомобилем «Тойота Королла», двигаясь вблизи с. Виноградное со стороны п. Орджоникидзе в направлении г. Феодосии, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд на правую обочину, в результате чего автомобиль занесло на полосу встречного движения, после этого автомобиль врезался в дерево. В результате происшествия пострадали трое несовершеннолетних пассажиров транспортного средства, — отметили в прокуратуре.

Следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее причинение тяжких последствий).

В ходе организованных проверочных мероприятий будут установлены все обстоятельства произошедшего, в том числе при которых подросток получил доступ к управлению транспортным средством. Одновременно будет дана оценка соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей, — подчеркнули в прокуратуре.

Ход организованных проверочных мероприятий и результаты расследования уголовного дела взяты на контроль в прокуратуре Крыма.

Фото: МВД по РК.

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