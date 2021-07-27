penoplex
Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой пассажирского самолета в аэропорту Симферополя

crimeapress_news



«Верево Сити»
Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой пассажирского самолета в аэропорту Симферополя
Фото: xusenru, pixabay.com

Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой пассажирского самолета в аэропорту Симферополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:57 27.07.2021

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27 июля воздушного судна «Boeing 738» АО «Авиакомпания «Якутия» рейса № 781 сообщением «Внуково — Симферополь» в Международном аэропорту «Симферополь».

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полётов. На борту находилось 165 пассажиров и 7 членов экипажа. Проведение проверки поручено Крымскому транспортному прокурору. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее РИА Новости сообщило, что лайнер совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

В 17:02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя, — говорилось в публикации.

Предположительно, речь шла о некой «вибрации двигателя». При этом в пресс-службе аэропорта Симферополя заявили, что 27 июля все самолеты совершали посадки в штатном режиме.

Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой пассажирского самолета в аэропорту Симферополя

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.