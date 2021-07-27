Прокуратура организовала проверку в связи с посадкой пассажирского самолета в аэропорту Симферополя

Южная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов, а также соблюдения прав пассажиров по факту посадки 27 июля воздушного судна «Boeing 738» АО «Авиакомпания «Якутия» рейса № 781 сообщением «Внуково — Симферополь» в Международном аэропорту «Симферополь».

Посадка воздушного судна прошла в штатном режиме согласно расписанию полётов. На борту находилось 165 пассажиров и 7 членов экипажа. Проведение проверки поручено Крымскому транспортному прокурору. В случае выявления нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, — отметили в надзорном ведомстве.

Ранее РИА Новости сообщило, что лайнер совершил экстренную посадку из-за проблем с двигателем.

В 17:02 воздушное судно благополучно приземлилось в аэропорту Симферополя, — говорилось в публикации.

Предположительно, речь шла о некой «вибрации двигателя». При этом в пресс-службе аэропорта Симферополя заявили, что 27 июля все самолеты совершали посадки в штатном режиме.